TECHNOLOGY REVOLUTION DAY : 18 FÉVRIER 2021

Engie EPS présentera sa feuille de route technologique jusqu’au 2023 avec un événement tout-numérique

Regulatory News:

Engie EPS (Paris:EPS) (EPS: FP), annonce la date du «Technology Revolution Day», au cours duquel elle présentera sa feuille de route technologique jusqu’au 2023. L'événement se tiendra le jeudi 18 février dans un format entièrement numérique et sera diffusé sur le site www.engie-eps.com.

Après avoir entièrement achevé sa feuille de route technologique jusqu’au 2020 – qui a permis à l'entreprise de remporter des appels d'offres dans le secteur du stockage d'énergie pour plus de 100 millions d'euros et de développer des technologies emblématiques de la mobilité électrique, tels que easyWallbox et le plus grand projet de Vehicle-to-Grid au monde –, Engie EPS dévoilera le futur positionnement technologique en aval des nouveaux brevets et innovations déposés.

« Au cours des trois dernières années, nous avons développé une plateforme technologique unique, avec des systèmes de stockage d'énergie renouvelable qui se sont démontrés compétitifs à l'échelle mondiale et, en partenariat avec FCA, avec des solutions innovantes pour accélérer la diffusion de la mobilité électrique. La feuille de route technologique au 2023 marquera un nouveau chapitre de cette évolution, point de rencontre définitif entre stockage d'énergie et e-mobility, dans le but de révolutionner le paradigme de la transition énergétique », a expliqué Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de Engie EPS.

Engie EPS a choisi d'annoncer la date du Technology Revolution Day avec une vidéo (https://vimeo.com/engieeps/techday2021) qui se déroule dans le Val Vigezzo et qui se base sur les valeurs qui ont inspiré la nouvelle Feuille de Route Technologique : Excellence, Vitesse et Durabilité Environnementale.

Les protagonistes de la vidéo sont Roberto Di Stefano, Directeur du Département eMobility FCA, Cesare Toniutti, ancien entraîneur olympique de ski alpin, et Gabriel Di Pietro, jeune talent du rallye européen.

Engie EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations : www.engie-eps.com

