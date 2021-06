ENGIE : Citigoup affiche son optimisme

Citigroup a repris le suivi d'Engie avec une recommandation Acheter et un objectif de cours de 15 euros. La décote de 16% du titre par rapport au secteur est injustifiée, écrit le broker. Les investisseurs ne prennent pas suffisamment en considération les efforts du groupe pour optimiser son organisation et se recentrer sur les activités les plus porteuses (énergies renouvelables, activités régulées). Ils n'intègrent pas non suffisamment la trajectoire de croissance des résultats (+6% de croissance moyenne annuelle du bénéfice par action sur ma période 2021-2023).