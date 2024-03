Engineer Gold Mines Ltd. est une petite société minière canadienne en phase d'exploration. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. Elle se concentre sur le rétablissement de la production d'or à la mine d'or Engineer, qu'elle détient à 100 % et qui est située à environ 32 kilomètres au sud-ouest d'Atlin (C.-B.). Les travaux d'exploration et de développement ont permis d'identifier diverses cibles aurifères à fort tonnage, encaissées dans des veines et des cisaillements, sur le groupe de claims contigus de la société. Le groupe de claims contigus a une longueur d'environ 25 kilomètres ou 18 319 hectares, et comprend les prospects Wann River, à cinq kilomètres au sud-ouest, Happy Sullivan, à trois kilomètres au nord-est, et TAG à sept kilomètres au nord, de la mine Engineer.

Secteur Or