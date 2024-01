EnGold Mines Ltd. est une société d'exploration basée au Canada qui se concentre sur le cuivre, l'or, l'argent et la magnétite. La société se concentre sur sa propriété Lac La Hache, qu'elle détient à 100 %, dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique (C.-B.). La propriété du Lac La Hache abrite de nombreux gisements minéraux de cuivre et d'or ainsi que des prospects, tels que le gisement de cuivre Spout, le gisement d'or Aurizon, le gisement de cuivre G1, le prospect du porphyre Ann North et le prospect du porphyre Berkey. La propriété du Lac La Hache couvre une superficie d'environ 25 750 hectares. Le projet est situé à environ 14 kilomètres à l'est de la ville de Lac La Hache et dans une région de mines en production (Gibraltar, Mount Polley), l'infrastructure locale de la propriété comprend des lignes électriques, des autoroutes, des routes entretenues et d'autres commodités. La société possède également des propriétés dans les divisions Clinton Mining et Cariboo, situées près de Lac La Hache, en Colombie-Britannique, qui comprennent Miracle/Murphy, Peach Lake, Ann, Murphy Lake et PMA/Cassidy.

Secteur Sociétés minières intégrées