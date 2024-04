Engro Corporation Limited est une société holding. Les secteurs d'activité de la société comprennent les engrais, les polymères, les terminaux, l'énergie et les mines, la connectivité et les télécommunications, ainsi que d'autres activités. Le secteur des engrais fabrique, achète et commercialise des engrais. Ses marques d'engrais, outre l'urée, comprennent Engro Zarkhez, Zingro et Engro DAP. Le segment des polymères fabrique, commercialise et vend du polychlorure de vinyle (PVC), des composés de PVC, de la soude caustique et des produits chimiques connexes. Le segment des terminaux exploite et entretient des terminaux de produits chimiques liquides, des parcs de stockage et des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la réception, le stockage et la regazéification du GNL. Le secteur de l'énergie et des mines comprend la production, la distribution, le transport et la vente d'électricité, et détient des investissements dans l'exploitation de mines de charbon. Le secteur de la connectivité et des télécommunications achète, construit, entretient et exploite des infrastructures de télécommunications et des produits et services auxiliaires. Les autres activités comprennent des investissements dans les secteurs de l'alimentation, des produits diététiques et du négoce de matières premières.