Engro Corporation Limited est une société de portefeuille basée au Pakistan. Le segment Engrais de la société propose une gamme de marques d'engrais, outre l'urée, qui se compose principalement d'Engro Zarkhez, Zingro et Engro DAP pour les besoins et la demande des cultures locales. Son segment Polymères fabrique, commercialise et vend du PVC, des composés de PVC, de la soude caustique et des produits chimiques connexes dans tout le Pakistan et dans quelques pays d'Asie centrale. Son segment Terminal comprend l'exploitation et la maintenance d'un terminal chimique liquide intégré et d'un parc de stockage, ainsi qu'un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la réception, le stockage et la regazéification du GNL. Son segment Énergie et mines comprend la production, la distribution, la transmission et la vente d'électricité au Pakistan et les services d'exploitation et de gestion au Pakistan et au Nigeria. Son segment Connectivité et télécommunications comprend l'achat, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures de télécommunications et de produits et services auxiliaires. Elle possède également un secteur Autres activités.