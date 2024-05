Enhabit, Inc. est un fournisseur de services de santé à domicile et de soins palliatifs. Les secteurs de la société comprennent les soins à domicile et les soins palliatifs. Le secteur de la santé à domicile fournit une gamme de services de santé à domicile qualifiés et certifiés par Medicare, y compris des soins infirmiers qualifiés, de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie, du travail social médical et des services d'aide à la santé à domicile. Son activité de soins à domicile bénéficie d'une diversité de sources d'orientation, les patients étant orientés par des hôpitaux de soins aigus, des centres de réadaptation pour patients hospitalisés, des centres chirurgicaux, des résidences-services et des établissements de soins infirmiers spécialisés, ainsi que par des médecins de ville. Le segment Hospice fournit des services de soins palliatifs aux patients en phase terminale et à leurs familles. Ses activités d'hospice certifiées par Medicare fournissent des services d'hospice, y compris la gestion de la douleur et des symptômes, des conseils palliatifs et diététiques, des visites d'assistants sociaux, des conseils spirituels et des conseils sur le deuil des membres de la famille. Elle gère plus de 110 agences de soins palliatifs et 255 agences de soins à domicile.

Secteur Installations et services en soins de santé