Arex Capital pousse Enhabit à envisager la vente de l'entreprise - lettre

Le fonds spéculatif Arex Capital Management incite Enhabit à se mettre en vente et souhaite que le fournisseur de soins à domicile et d'hospices entame une révision stratégique afin d'inverser la chute de 50 % du cours de son action, selon une lettre consultée par Reuters.

Enhabit interroge déjà deux administrateurs proposés par Arex, qui détient une participation de 4,5 % dans la société, mais le fonds spéculatif souhaite une action plus radicale, car le cours de l'action a été réduit de près de moitié depuis l'entrée en bourse de la société il y a un an.

"Le conseil d'administration devrait explorer pleinement la possibilité d'offrir une valeur substantielle et équitable aux actionnaires par le biais d'une vente de la société", a écrit Arex dans sa lettre au directeur général et au conseil d'administration d'Enhabit.

"Par rapport aux risques et aux bénéfices potentiels inhérents au statu quo, une vente est le moyen évident de maximiser la valeur pour tous les actionnaires", ont écrit Andrew Rechtschaffen, associé directeur d'Arex, et James Corcoran, associé.

Enhabit a été séparée du fournisseur de services de soins de santé post-aigus Encompass Health Corp le 1er juillet 2022 et, depuis lors, ses actions ont baissé de 47 %, contre un gain de 16 % pour l'indice S&P 500 et une augmentation de 11 % pour l'indice Russell 2000.

Depuis janvier, le cours de l'action a chuté de 7 % pour clôturer à 12,11 dollars lundi, ce qui valorise la société à 606,7 millions de dollars.

La lettre datée du 13 juin a néanmoins adopté un ton conciliant. Arex a déclaré qu'elle appréciait les conversations avec la société au cours des dernières semaines et qu'elle était heureuse que la société évalue les candidats au poste d'administrateur qu'elle a proposés, qui, selon elle, pourraient apporter des connaissances opérationnelles et stratégiques qui pourraient être utiles au cours d'un examen. Elle n'a pas identifié les candidats.

Enhabit compte 13 administrateurs, dont deux nouveaux venus qui ont rejoint l'entreprise en mars après un accord avec deux sociétés d'investissement.

Un représentant d'Enhabit n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les faux pas ont sapé la confiance dans la direction et contribué à "l'évaluation très dépréciée" d'Enhabit, indique la lettre, ajoutant qu'il peut être "incroyablement difficile" pour une société nouvellement cotée en bourse de sortir du "banc des pénalités" avec les investisseurs.

Arex reste optimiste quant aux perspectives à long terme d'Enhabit, compte tenu du vieillissement de la population et de la tendance à fournir des soins cliniques à domicile, et a déclaré qu'une vente pourrait être très lucrative.

Enhabit est peut-être la dernière société cotée en bourse qui se concentre principalement sur la santé à domicile et serait une cible attrayante étant donné le rythme élevé des fusions et acquisitions dans le secteur, a écrit Arex. UnitedHealth a acheté LHC Group pour 5,4 milliards de dollars plus tôt cette année et Option Care Health et UnitedHealth ont tous deux proposé d'acheter Amedisys, qui sera acheté par Option Care pour 3,6 milliards de dollars.

Enhabit pourrait atteindre un "prix de vente potentiel de 30 à 40 dollars par action, soit plus du triple du prix actuel de l'action d'Enhabit", selon la lettre.

Arex souhaite que l'entreprise s'engage immédiatement à entamer un examen avant la fin de l'année et à conclure toute transaction potentielle après le deuxième anniversaire de la scission afin d'éviter les complications fiscales.

La pression exercée par Arex illustre le mécontentement des investisseurs à l'égard de la société, même après l'accord conclu en mars avec Cruiser Capital et Harbour Point Capital Management en vue de rafraîchir le conseil d'administration par l'ajout de deux nouveaux administrateurs ayant de l'expérience dans le domaine du conseil en soins de santé et des technologies de l'information.