ENI : Jefferies maintient son opinion neutre

Données financières EUR USD CA 2020 47 742 M 58 144 M - Résultat net 2020 -7 423 M -9 040 M - Dette nette 2020 19 158 M 23 332 M - PER 2020 -4,54x Rendement 2020 4,23% Capitalisation 34 214 M 41 512 M - VE / CA 2020 1,12x VE / CA 2021 0,90x Nbr Employés 32 053 Flottant 67,0% Tendances analyse technique ENI S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 10,01 € Dernier Cours de Cloture 9,58 € Ecart / Objectif Haut 46,2% Ecart / Objectif Moyen 4,56% Ecart / Objectif Bas -38,9% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Claudio Descalzi Chief Executive Officer, Director & GM Francesco Gattei Chief Financial Officer Lucia Calvosa Chairman Stefano Maione Chief Operations, Technology & Development Officer Luca Franceschini Executive Vice President-Integrated Compliance Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ENI S.P.A. 12.04% 41 512 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY -1.29% 1 841 194 ROYAL DUTCH SHELL PLC 18.97% 160 419 TOTAL SE 10.41% 124 256 PETROCHINA COMPANY LIMITED 17.08% 116 991 GAZPROM 3.94% 70 962