ENI : RBC confirme sa recommandation neutre

Données financières EUR USD CA 2023 112 Mrd 123 Mrd - Résultat net 2023 8 213 M 9 049 M - Dette nette 2023 13 097 M 14 431 M - PER 2023 5,68x Rendement 2023 6,78% Capitalisation 45 645 M 50 291 M - VE / CA 2023 0,52x VE / CA 2024 0,55x Nbr Employés 32 188 Flottant 68,1% Graphique ENI S.P.A Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENI S.P.A Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 13,64 € Objectif de cours Moyen 16,40 € Ecart / Objectif Moyen 20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Claudio Descalzi COO-Exploration & Production Division Francesco Gattei Chief Financial Officer Lucia Calvosa Chairman Francesca Zarri Director-Technology, Research & Development Giuseppe Ricci Deputy Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ENI S.P.A 2.69% 50 291 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 11.53% 2 099 406 PETROCHINA COMPANY LIMITED 53.50% 215 659 SHELL PLC 2.77% 206 231 TOTALENERGIES SE -4.18% 151 544 EQUINOR ASA -10.59% 93 168