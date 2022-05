Eni : UBS confirme son conseil après les résultats

L'analyste souligne que les résultats sont positifs grâce à l'activité gazière. Le bénéfice net ajusté du groupe au premier trimestre 22 s'est élevé à environ 3,27 milliards d'euros, soit une augmentation de 3 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 21.



Cette performance est due aux solides résultats du segment E&P qui a enregistré une augmentation de 3 milliards d'euros de l'Ebit ajusté grâce à la hausse des prix réalisés dans la production en quote-part (+70% en moyenne).



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 17 E.



' Eni a annoncé un résultat net ajusté au 1er trimestre 2022 de 3,27 milliards d'euros, 32% au-dessus du consensus de 2,47 milliards d'euros (UBSe 2,64 milliards d'euros) et un EBIT ajusté de 5,19 milliards d'euros, 13% au-dessus des consensus de 4,61 milliards d'euros (UBSe : 5,06 milliards d'euros) ' indique UBS.



