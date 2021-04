Eni : Credit Suisse relève son opinion à 'neutre'

Credit Suisse a annoncé lundi avoir relevé son opinion sur Eni de 'sous-performance' à 'neutre' dans le cadre d'une étude sectorielle dans laquelle le broker se dit 'prudemment optimiste' sur les majors pétrolières européennes.



Dans sa note, le courtier explique avoir rehaussé sa prévision sur le baril de Brent pour l'exercice 2021 de 60 dollars à 66 dollars, avec un retour de la demande de pétrole à ses niveaux d'avant-pandémie anticipé pour le second semestre 2022.



Des prévisions qui le conduisent à revoir à la hausse ses estimations concernant Eni Gas & Power, la branche de gaz, d'électricité et des services énergétiques du groupe italien, mais aussi à remonter son objectif de cours et à relever son conseil.



L'action Eni progressait de 0,3% lundi à la Bourse de Milan suite à ce relèvement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.