Coronavirus: le point sur la pandémie

PARIS (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

G7: partage des vaccins

Les dirigeants du G7 ont annoncé vendredi plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé.

En plus des Etats-Unis, l'Union européenne a doublé sa contribution à un milliard d'euros tandis que l'Allemagne a débloqué de nouveaux fonds.

Le programme Covax vise à fournir cette année des vaccins à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, et comporte un mécanisme de financement permettant à 92 économies à faibles et moyens revenus d'avoir accès aux précieuses doses.

L'entreprise de biotechnologie américaine Novavax s'est engagée à mettre à disposition de Covax 1,1 milliard de doses de son candidat vaccin.

Livraisons pour l'Afrique

Le président français Emmanuel Macron a proposé que l'Europe et les Etats-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.

Israël : vaccin pour 100.000 travailleurs palestiniens

L'Autorité palestinienne a annoncé vendredi un accord avec Israël pour vacciner contre le Covid-19 quelque 100.000 Palestiniens travaillant sur le territoire israélien, où est menée une vaste campagne de vaccination.

"#VaccinsVIP"

Le ministre de la Santé argentin, Ginés González García, a démissionné vendredi à la demande du président Alberto Fernandez, après des révélations selon lesquelles il proposait à ses amis de se faire vacciner au ministère sans prendre rendez-vous dans un hôpital. Le scandale a provoqué une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux sous le hashtag #vacunasvip ("#vaccinsVIP").

Pertes massives

Le géant italien des hydrocarbures Eni a publié une perte abyssale de 8,56 milliards d'euros pour 2020, sous l'effet du plongeon des cours du pétrole et du gaz engendré par la crise sanitaire.

Le constructeur automobile français Renault a vu ses ventes plonger de 21,3% sur l'année, enregistrant une perte record de 8 milliards d'euros.

Mesures renforcées

Le ministère italien de la Santé a annoncé un renforcement des mesures dans trois régions, mais a épargné de nouvelles restrictions aux deux plus grandes villes, Rome et Milan. La région de Campanie, qui comprend Naples, l'Emilie-Romagne avec son chef-lieu Bologne et le petit Molise, passeront de la catégorie +jaune+ (risque modéré) à la catégorie +orange+ (risque moyen) à partir de dimanche.

La fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada à tous les déplacements non-essentiels a été prolongée d'un mois, jusqu'au 21 mars, a indiqué vendredi le gouvernement canadien.

Et le gouvernement français a annoncé l'intensification des moyens de lutte contre la montée des cas de variant sud-africain sur l'île de La Réunion, en augmentant les capacités hospitalières, en accélérant la campagne de vaccination et en étendant le couvre-feu.

Plus de 2,44 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,44 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 110.262.590 cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 495.470 décès, suivis par le Brésil (244.765), le Mexique (178.108), l'Inde (156.111) et le Royaume-Uni (119.387).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

