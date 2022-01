Eni : Var Energi compte s'introduire à la Bourse d'Oslo

Var Energi, la filiale d'Eni spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien, a annoncé lundi son intention de s'introduire prochainement à la Bourse d'Oslo.



La société énergétique explique que l'opération est censée prendre la forme d'un placement privé et d'une offre au public qui seront proposés aux investisseurs en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark.



Elle doit également passer par un placement privé à destination des investisseurs institutionnels en dehors de la Norvège et aux Etats-Unis.



Dans le cadre de cette mise en Bourse, les actionnaires existants de Var, à savoir Eni (69,85% du capital) et HitecVision (30,15%) ont prévu de céder un certain nombre d'actions.



Var Energi est né en 2018 du rapprochement des activités d'Eni en Norvège et de Point Resources.



La société, qui détient des participations dans 36 projets, dont quatre opérés en propre, a généré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l''exercice 2021, avec un bénéfice opérationnel (EBITDA) de 2,7 milliards de dollars.



Son flux de trésorerie disponible ('free cash flow') sur la période a atteint 1,6 milliards de dollars.



