Eni : Versalis accorde sa licence pour un projet Ouzbek

Versalis, la société chimique de Eni, a autorisé Enter Engineering à construire une unité pivotante basée sur sa technologie propriétaire LDPE/EVA, dans le cadre de la construction d'un nouveau complexe chimique situé dans la région de Karakul, en Ouzbékistan.



Enter Engineering, l'une des plus grandes entreprises de construction de la région, agira pour le compte de la société Jizzakh Petroleum qui possédera et exploitera l'unité LDPE/EVA ainsi que l'ensemble du complexe chimique, fait savoir Eni.



Cette future usine chimique est conçue pour pour une production maximale d'EVA équivalente à 180 000 t/an.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.