Eni : Versalis reprend des actifs d'Ecoplastic

Versalis, la filiale de produits chimiques du groupe Eni, a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition des sites et des technologies d'Ecoplastic, une entreprise italienne spécialisée dans le recyclage des styrènepolymères.



Versalis explique que le rachat de ces actifs va lui permettre d'avancer dans la conduite de le projet de transformation de son usine de Porto Marghera, qui intégrera les systèmes d'Ecoplastic dès l'an prochain.



Grâce à ces nouvelles capacités, l'usine devrait afficher une production de l'ordre de 20.000 tonnes par an.



