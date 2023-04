Eni : accord avec SSP, fournisseur d'énergie slovaque

Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec SPP, le plus grand fournisseur d'énergie de Slovaquie, portant sur la coopération commerciale dans le secteur du gaz et du GNL.



L'accord vise à identifier des initiatives contribuant à la capacité de la Slovaquie à diversifier l'approvisionnement en gaz.



Dans le cadre de l'accord, Eni et SPP évalueront les initiatives dans les domaines du négoce et de la gestion des capacités de regazéification et de transport afin de sécuriser et de renforcer l'approvisionnement stratégique en gaz naturel à consommer en République slovaque.



'Cette signature met en évidence les domaines potentiels de coopération et de collaboration entre les acteurs européens de l'énergie pour améliorer l'accès du continent à des sources d'énergie sûres, fiables et durables', souligne Eni.



