Eni : accord pour la mobilité électrique avec Be Charge

Eni gas e luce, filiale à 100% d'Eni, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Be Charge dédié au développement des infrastructures de recharge pour la mobilité électrique.



Cet accord prévoit l'installation à travers l'Italie de bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. Eni gas e luce fournira l'alimentation de ces bornes en énergie renouvelable.



Be Charge est actuellement le deuxième opérateur national du réseau de recharge en Italie en matière de taille et de puissance. Cet accord va lui permettre d'accélérer la croissance de son infrastructure actuelle.



À partir de mars 2021, tous les propriétaires de voitures électriques en Italie bénéficieront d'une réduction de 50% sur la première charge à l'une de ces bornes en utilisant l'application de Be Charge tandis que d'autres avantages seront accordés aux clients d'Eni gas e luce, précise Eni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.