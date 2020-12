Eni : arrivée d'un nouveau directeur général chez Versalis

Eni fait savoir que le conseil d'administration de Versalis (la société détenue par Eni qui opère dans le secteur chimique) nommera Adriano Alfani en tant que nouveau directeur général à compter du 1er janvier 2021.



L'actuel directeur général de Versalis, Daniele Ferrari, quittera en effet l'entreprise à la fin de cette année.



Fort de 20 ans d'expérience dans l'industrie chimique internationale Adriano Alfani rejoint Versalis après avoir débuté sa carrière chez EniChem et chez Dow, où il a adopté un modèle d'entreprise basé sur l'innovation, l'économie circulaire et les principes de durabilité, annonce Eni.



