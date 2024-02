(Alliance News) - Eni Spa a annoncé jeudi qu'elle avait achevé avec succès le puits Cronos-2, foré pour tester la découverte de Cronos dans le bloc 6, au large de Chypre, en août 2022.

Le test de production a permis d'estimer la capacité du puits à plus de 4,2 millions de mètres cubes de gaz par jour en configuration de production et contribue à faire avancer les études sur les options de développement accéléré.

Cronos-2 a été foré pour confirmer l'extension latérale de la découverte de gaz de Cronos - forée avec le puits d'exploration Cronos-1 -, située à environ 3 km, et pour évaluer les caractéristiques du réservoir en effectuant un test de production. Le puits a rencontré la même séquence carbonatée que Cronos-1, confirmant sa communication hydraulique et une importante colonne de gaz avec d'excellents intervalles de perméabilité.

En plus de l'acquisition de nombreuses données, Cronos-2 a été soumis à un test de production prolongé qui a démontré l'excellente capacité de production de la découverte de gaz.

Cronos-2 est le quatrième puits foré par Eni dans le bloc 6, après les découvertes de gaz de Calypso en 2018 et de Cronos et Zeus en 2022. Le forage de Cronos-2, qui a eu lieu peu de temps après la découverte de Cronos, "confirme l'engagement d'Eni et de son partenaire TotalEnergies à accélérer le choix de la solution de développement la plus appropriée et la plus rentable pour contribuer à l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de la région", a expliqué la société.

Eni est présent à Chypre depuis 2013. Le bloc 6 est exploité par Eni, qui détient une participation de 50 % avec TotalEnergies comme partenaire. Eni exploite également les blocs 2, 3, 8 et 9 et détient des participations dans les blocs 7 et 11 exploités par TotalEnergies.

L'action d'Eni est en baisse de 0,3 % à 14,46 euros par action.

