Eni : coopérera avec Sonangol dans la transition énergétique

Claudio Descalzi, directeur général d'Eni et le président du conseil d'administration de Sonangol Sebastião Pai Querido Gaspar Martins ont signé hier à Rome un protocole d'accord pour coopérer et développer des études sur la décarbonation, la transition énergétique et l'écosystème de l'innovation.



Le protocole d'accord a été signé en présence du président angolais João Lourenço et du Premier ministre italien Giorgia Meloni, dans le cadre de la visite d'État du président Lourenço en Italie.



Eni et Sonangol identifieront et évalueront conjointement les opportunités dans les domaines de la transition énergétique, y compris les chaînes d'approvisionnement agro-industrielles pour la production de carburants à faible émission de carbone, la valorisation de la biomasse résiduelle et de l'ammoniac vert pour les applications agro-industrielles



En outre, les entreprises évalueront les opportunités de l'agro-industrie, avec des études visant à promouvoir les synergies entre les chaînes de valeur nationales agricoles, alimentaires et bioénergétiques.



D'autres domaines de coopération pourraient inclure les minéraux de la transition énergétique, tels que ceux utilisés dans la production de batteries et d'énergies renouvelables.



