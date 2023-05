Eni, de EC-CDP EUR100 millions à Be Charge pour le réseau de recharge

(Alliance News) - La Commission européenne et la Cassa Depositi e Prestiti Spa ont alloué plus de 100 millions d'euros à Be Charge, une filiale à 100 % de Plenitude d'Eni Spa, pour la construction de l'un des plus grands réseaux de recharge à grande vitesse en Europe d'ici 2025.

L'objectif de l'opération est de favoriser le développement d'infrastructures dédiées à la mobilité électrique et d'accélérer la transition énergétique, comme l'a expliqué Eni vendredi.

En détail, la CDP, en tant qu'institution nationale de promotion, a accordé un prêt de 50 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 50,4 millions d'euros de fonds non remboursables alloués par la Commission européenne pour la création d'un réseau de plus de 2 000 points de recharge "ultra-rapides", d'une puissance minimale de 150 kW, le long des principaux corridors de transport européens dans huit pays : l'Italie, l'Espagne, la France, l'Autriche, l'Allemagne, le Portugal, la Slovénie et la Grèce.

La subvention de la Commission européenne a été accordée en septembre dernier par l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, dans le cadre de la Connecting Europe Facility et, plus précisément, de l'Alternative Fuels Infrastructure Facility.

CDP a agi en tant que partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne pour l'Italie, confirmant son rôle de facilitateur dans l'accès aux programmes et ressources européens pour les entreprises italiennes et de financier soutenant le développement des infrastructures de transport et de la mobilité durable.

Adina V?lean, commissaire européenne chargée des transports, a déclaré : "Avec la Facilité pour les infrastructures de carburants alternatifs, nous avons l'intention de soutenir l'introduction rapide d'infrastructures de recharge. Cela permettra la pénétration sur le marché de véhicules à émissions nulles ou faibles et, en fin de compte, fera de nos objectifs climatiques une réalité. Le projet Be Charge apportera une contribution positive en créant un réseau de points de recharge ultrarapides pour les véhicules électriques dans huit États membres. Un réseau aussi étendu rassurera davantage les consommateurs, les encouragera à recharger leur voiture dans toute l'UE et favorisera ainsi l'e-mobilité".

Stefano Goberti, PDG de Plenitude, a expliqué : "Les fonds accordés sont une reconnaissance claire de l'engagement de Be Charge dans le secteur de la mobilité électrique, qui est un élément important de la stratégie de Plenitude visant à soutenir la transition énergétique. Cette opération s'inscrit dans le plan de l'entreprise, qui compte aujourd'hui plus de 15 000 points de charge, et vise à développer une infrastructure européenne de haute puissance pour les véhicules électriques et à doubler son réseau d'ici 2026 pour atteindre 30 000 points".

Massimo Di Carlo, directeur général adjoint et directeur commercial de CDP, a commenté : " Nous sommes fiers d'avoir conclu cet accord de financement en faveur du projet de Be Charge visant à développer un système de transport efficace et durable et à orienter encore plus loin notre engagement en faveur de la transition énergétique. En outre, la transaction confirme, d'une part, la collaboration fructueuse et les synergies avec tous les acteurs européens et, d'autre part, le rôle de CDP en tant que facilitateur dans l'accès aux ressources de l'UE pour la réalisation de projets durables, où celui de Be Charge est un exemple vertueux".

L'action Eni est en hausse de 2,1 %, à 13,25 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

