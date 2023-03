Eni : encourage ses fournisseurs à miser sur la durabilité

Eni confirme son engagement autour de la chaîne d'approvisionnement énergétique en mettant à la disposition de ses fournisseurs un nouveau modèle numérique lié à la durabilité.



Ainsi, grâce à la technologie de FinDynamic et à la collaboration avec le Crédit Agricole et UniCredit pour les activités financières, les fournisseurs d'Eni auront une possibilité supplémentaire d'accéder au crédit simplement et rapidement, et obtiendront également des conditions financières avantageuses.



En rejoignant le programme de financement durable de la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs auront la possibilité de demander le paiement anticipé des factures émises à Eni via la plate-forme numérique 'FinTech', fournie par FinDynamic.



Les conditions d'accès des entreprises au programme seront liées à leur engagement en faveur du développement durable, alliant ainsi une amélioration de la gestion des ressources financières à la performance ESG.





