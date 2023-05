Eni et RINA pour la transition énergétique et la décarbonisation du transport maritime

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi avoir signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives, avec un accent particulier sur le secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de chacun", selon le communiqué de presse.

Plus précisément, l'accord prévoit l'implication des deux entreprises pour développer l'utilisation dans le secteur maritime de l'HVO - Hydrogenated Vegetable Oil - biocarburant produit par Eni dans les bioraffineries de Venise et de Gela et d'autres vecteurs énergétiques, tels que l'hydrogène et l'ammoniac bleu ou vert à partir de matières premières biogènes, renouvelables ou de déchets n'entrant pas en concurrence avec la chaîne alimentaire.

"L'accord prévoit également le développement d'initiatives impliquant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des nouveaux vecteurs énergétiques et l'adoption de méthodologies certifiées pour le calcul "taxonomique" des bénéfices en termes de réduction des émissions de CO2 rendus possibles par les nouveaux vecteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Eni se négocie dans le rouge de 0,2 % à 13,16 euros par action.

