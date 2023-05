Eni et Sonangol étendent leur coopération en matière de décarbonisation

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mercredi que son PDG Claudio Descalzi et le président du conseil d'administration de Sonangol, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, ont signé à Rome un protocole d'accord visant à élargir les domaines de coopération entre les deux entreprises.

L'élargissement du partenariat se fera par le biais d'études sur la chaîne de valeur agroalimentaire et d'autres domaines de la décarbonisation, notamment les minéraux pour la transition énergétique et l'innovation dans l'écosystème.

Selon les termes du mémorandum, Eni et Sonangol identifieront et évalueront conjointement les opportunités dans la transition énergétique, y compris les chaînes de valeur agro-industrielles pour la production de carburants à faible teneur en carbone, la valorisation de la biomasse résiduelle et l'ammoniac vert pour les applications agro-industrielles. En outre, les deux entreprises évalueront les possibilités dans le secteur agroalimentaire, avec des études visant à promouvoir les synergies entre les chaînes d'approvisionnement agricoles nationales et la bioénergie, en mettant l'accent sur les semences et les biotechnologies améliorées, la mécanisation, les engrais et les services logistiques.

D'autres domaines de collaboration peuvent inclure les minéraux pour la transition énergétique, tels que ceux utilisés dans la production de batteries et d'énergies renouvelables, et le système d'innovation, qui comprend des activités de renforcement des capacités, l'évaluation et le développement de technologies innovantes et de solutions numériques dans les secteurs de la transition énergétique et de l'agroalimentaire, y compris par le biais d'un soutien aux start-ups et aux petites et moyennes entreprises.

"Le mémorandum s'appuie sur les progrès réalisés suite au protocole signé par Eni, Sonangol et l'Agence nationale pour le pétrole, le gaz et les biocarburants de l'Angola - ANPG en octobre 2021 afin d'identifier les opportunités de coopération dans le pays dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'économie circulaire", a expliqué Eni.

"Le mémorandum est conforme à la vision de Sonangol de décarboniser en investissant dans des projets énergétiques provenant de sources plus propres, et à la stratégie d'Eni de jouer un rôle de premier plan dans le processus de décarbonisation en promouvant une plus grande utilisation des sources d'énergie renouvelables, d'autres vecteurs énergétiques et des technologies à faible émission de carbone, conformément aux dispositions de l'Accord de Paris sur le changement climatique et des Objectifs de développement durable des Nations unies."

L'action d'Eni a clôturé en légère hausse mercredi, à 13,37 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.