Eni fait une nouvelle découverte au large du Mexique

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé vendredi une nouvelle découverte dans les séquences du Miocène supérieur de la zone d'exploration de Yatzil, située dans les eaux peu profondes du bloc 7 du bassin de Sureste, au large du Mexique.

Selon des estimations préliminaires, la découverte pourrait contenir environ 200 millions de barils d'équivalent pétrole en place.

Yatzil-1 EXP est le deuxième puits foré dans le bloc 7 et le huitième puits réussi pour Eni dans le bassin Sureste au large du Mexique ; il est situé à environ 65 km de la côte et à 25-30 km d'autres découvertes. Le puits a été foré par la plate-forme Valaris DPS5 Semisub dans environ 300 mètres d'eau, atteignant une profondeur totale de 2 441 mètres. Yatzil-1 EXP a rencontré plus de 40 mètres nets de sables minéralisés de bonne qualité dans des séquences du Miocène supérieur, avec d'excellentes propriétés pétrophysiques confirmées par l'acquisition d'un grand nombre de données.

Cette découverte fait suite à celles de Saasken et Sayulita dans le bloc 10 et confirme la valeur du portefeuille d'actifs mexicains d'Eni, en contribuant au développement synergique potentiel de plusieurs prospects proches.

La coentreprise du bloc 7 se compose d'Eni, qui est l'opérateur avec une participation de 45 %, de Capricorn (30 %) et de Citla Energy (25 %).

"Le Mexique est un pays clé dans la croissance organique d'Eni, avec une production actuelle de plus de 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour dans la zone 1, dont le développement progressif devrait s'achever en 2025", a expliqué la société.

Eni est présente au Mexique depuis 2006 et a créé en 2015 sa filiale à 100 % Eni Mexico S. de R. L. de C.V. Actuellement, Eni est présente au Mexique depuis 2006. L. de C.V. Actuellement, Eni détient des intérêts dans huit blocs d'exploration et de production - six en tant qu'opérateur -, tous situés dans le bassin de Sureste dans le golfe du Mexique.

L'action Eni est en hausse de 3,7 %, à 12,61 euros par action.

