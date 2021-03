Eni : HyNet North West reçoit un important financement

Eni annonce que le projet intégré HyNet North West, qui vise à décarboner l'important district industriel du nord-ouest de l'Angleterre, a reçu 33 millions de livres sterling de financement de UK Research and Innovation (UKRI).



Ce financement couvre environ 50% de l'investissement nécessaire pour finaliser les études de planification en cours, dans le but de rendre le site opérationnel d'ici 2025, précise Eni.



Le projet HyNet North West est dirigé par un consortium d'entreprises industrielles implantées au niveau régional. Il s'agira de la première infrastructure de captage et de stockage du carbone (CSC) au Royaume-Uni.



Eni jouera un rôle central dans le cadre du consortium en transportant et en stockant le CO2 dans ses réservoirs d'hydrocarbures épuisés, situés à environ 18 miles au large de la baie de Liverpool.



Une fois opérationnel, le projet transformera l'un des districts industriels les plus énergivores du Royaume-Uni en premier cluster industriel à faible émission de carbone au monde et contribuera à réduire les émissions de CO2 de 10 millions de tonnes par an d'ici 2030, assure Eni.



