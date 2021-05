Eni : Versalis développe le fret ferroviaire

Eni annonce qu'un embranchement ferroviaire a été construit sur le site de Versalis, sa filiale chimique, à Mantoue (Italie).



Cette infrastructure va désormais permettre à Versalis d'acheminer uniquement par rail l'huile KA à Radici Chimica, un important client situé à Novara (à quelque 195 km), réduisant ainsi les émissions de CO2, économisant de l'énergie et gagnent en sécurité.



L'huile KA est l'un des principaux intermédiaires chimiques utilisés dans la production de polyamide 6.6, l'activité principale de Radici Chimica - qui en achète d'ailleurs plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an à Versalis.



' Investir dans une logistique plus durable et plus sûre était un choix évident, en particulier en collaboration avec un partenaire établi tel que Radici Chimica', a commenté Marco Chiappani, Responsable de la Business Unit des produits intermédiaires chez Versalis,



Le transport ferroviaire permet une réduction considérable des émissions de CO2 (-80%) et de la consommation d'énergie primaire (-75%), par rapport au transport routier sur la même distance.





