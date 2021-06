Eni : accord avec SKK Migas, en Indonésie

Eni, annonce un protocole d'accord avec SKK Migas (agence publique indonésienne d'exploitation des ressources naturelles), par l'intermédiaire de sa filiale Eni Indonesia, pour une coopération dans le cadre des activités d'exploration en Indonésie.



Le protocole d'accord définit le cadre d'une coopération future entre les deux partenaires afin d'assurer le traitement et l'interprétation des données sismiques détenues par l'Indonésie via les technologies et les installations exclusives d'Eni - notamment les superordinateurs du Green Data Center de Ferrera Erbognone (Italie), ainsi que des algorithmes d'imagerie sismique.



Cet accord représente une nouvelle reconnaissance internationale pour les ressources technologiques d'Eni, en particulier les capacités de calcul et de traitement de son Green Data Center qui abrite les supercalculateurs HPC4 et HPC5.





