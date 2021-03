Eni : acquitté dans l'affaire Nigeria-OPL45

Le tribunal de Milan a prononcé l'acquittement d'Eni et l'arrêt des charges contre l'entreprise italienne dans le cadre du procès Nigeria-OPL245, une affaire dans laquelle Eni était soupçonné d'avoir versé d'important pots-de-vin en échange d'une licence d'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245, au Nigeria.



Après trois ans de procédure, la Cour a établi que la société, son directeur général Claudio Descalzi et la direction impliquée à l'époque 'se sont tous comportés de manière légale et correcte'.



'Eni exprime sa gratitude pour la confiance placée par ses parties prenantes tout au long du procès, notamment dans le maintien de la direction de l'entreprise et la conduite de ses affaires, et dans le respect de sa réputation', a fait savoir l'entreprise.



Également citée dans le dossier, la société Shell a elle aussi été acquittée.



