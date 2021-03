Eni : lance un outil numérique pour le développement durable

Eni annonce aujourd'hui le lancement de Open-es, une plateforme numérique dédiée au développement durable dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.



Fruit d'un partenariat entre Eni, le Boston Consulting Group (BCG) et Google Cloud, cette plateforme est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent jouer un rôle de premier plan dans la croissance de l'écosystème industriel en matière de durabilité, indique Eni.



L'idée est de de tirer pleinement parti des synergies entre la transition durable et la transformation numérique et de créer une communauté autour d'un processus collaboratif et non concurrentiel de croissance commune.



À ce jour, environ 1000 entreprises ont déjà rejoint cette communauté, assure Eni, chaque arrivant intégrant ses propres fournisseurs et les chaînes de production.



