Eni : renforce sa présence offshore à Abou Dhabi

Eni annonce aujourd'hui la signature d'un accord de concession pour l'acquisition d'une participation de 70% dans l'Exploration Offshore Block 3, une zone située dans l'offshore nord-ouest de l'émirat d'Abou Dhabi.



Selon les termes des accords, Eni exploitera la concession pour explorer le pétrole et le gaz et évaluer les découvertes existantes dans le bloc, qui couvre une superficie d'environ 11 660 kilomètres carrés.



La phase d'exploration de l'accord a une période maximale de 9 ans et, sous réserve d'une exploration réussie, une durée globale de concession s'étendra à 35 ans à compter du début de la phase d'exploration pour les phases de développement et de production dans lesquelles l'ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) détient une option de participation de 60%.



