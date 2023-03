Eni : s'associe avec Unicredit dans l'alliance Open-es

Eni et UniCredit ont annoncé aujourd'hui leur partenariat autour d'Open-es, une initiative d'écosystème visant à renforcer la collaboration interentreprises et à soutenir les entreprises dans la mesure et l'amélioration de leur performance ESG.



Open-es est une alliance qui réunit des réseaux entrepreneuriaux, financiers et associatifs, soutenant toutes les parties prenantes sur la voie du développement durable par le biais d'une plateforme numérique et innovante.



Lancée par Eni en 2021 et impliquant plus de 10 000 entreprises et 20 partenaires, l'initiative représente une communauté inclusive et collaborative avec un engagement sur les objectifs ESG.



UniCredit agira en tant que partenaire leader de la chaîne de valeur dans cette alliance.



Fiona Melrose, responsable de la stratégie du groupe et de l'ESG, UniCredit, a déclaré : ' Nous voulons sensibiliser nos clients et leur fournir les informations, les outils et les innovations qui peuvent soutenir leurs plans de transition climatique. '



Costantino Chessa, responsable des achats chez Eni, a ajouté : ' Ce nouveau partenariat confirme que lorsque nous unissons les efforts des grands acteurs industriels et financiers, nous pouvons accélérer la transition énergétique. '



