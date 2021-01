Eni : signe un partenariat durable avec NOGA, au Bahreïn

La National Oil and Gas Authority (NOGA) du Royaume de Bahreïn et Eni Rewind, la société environnementale d'Eni, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord visant à trouver des solutions innovantes en faveur de l'économie circulaire, en tirant parti des trois principes : réduire, réutiliser et recycler.



Le partenariat bénéficiera de la longue expérience d'Eni Rewind dans ce domaine et de ses spécialistes en termes d'expertise et de technologies modernes de gestion de l'eau, des sols et des déchets industriels, indique Eni.



Pour Paolo Grossi, directeur général d'Eni Rewind, cet accord 'permet de relever ensemble le défi de la transition énergétique, en protégeant l'environnement et en régénérant les ressources naturelles'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.