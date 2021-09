Eni : va développer l'échange de batteries, avec XEV

Eni annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec le constructeur automobile italien XEV dans le but de 'révolutionner la mobilité urbaine'.



L'idée des deux partenaires est de mettre en oeuvre Battery Xchange, un service innovant reposant sur l'échange de batteries, destiné aux utilisateurs de YOYO, la citadine 100% électrique de XEV.



' Cette solution de mobilité urbaine durable et efficace sera disponible dans un certain nombre de stations-service Eni dans les prochains mois ', assure d'ores-et-déjà Eni.



L'échange de batterie permettra notamment de régler la question du temps de recharge en bénéficiant immédiatement d'une batterie pleine, synonyme de liberté de voyager.



Par ailleurs, à partir de 2022, la YOYO intégrera Enjoy, le service d'auto-partage d'Eni, apportant une contribution significative au développement de la mobilité durable.





