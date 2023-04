Eni : vaste projet de production de GNL au Congo

Eni annonce la pose de la première pierre de Congo LNG, le premier projet de liquéfaction de gaz naturel du Congo et l'une des principales initiatives de diversification de l'approvisionnement d'Eni.



Le projet devrait atteindre une capacité globale de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 3 millions de tonnes par an (environ 4,5 milliards de mètres cubes/an) à partir de 2025.



'Congo LNG exploitera les énormes ressources gazières de Marine XII, répondant aux besoins de production d'électricité du pays tout en alimentant les exportations de GNL, fournissant de nouveaux volumes de gaz aux marchés internationaux en se concentrant sur l'Europe', souligne Eni.



Le projet verra l'installation de deux usines flottantes de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) sur les champs de Nenè et Litchendjili - déjà en production - et sur les champs encore à développer. L



a première usine FLNG, actuellement en cours de conversion et d'une capacité de 0,6 million de tonnes par an (MTPA), entrera en production en 2023. La deuxième usine FLNG - déjà en construction - sera opérationnelle en 2025 avec une capacité de 2,4 MTPA.



