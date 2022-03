Exclusif - PDVSA du Venezuela recherche des pétroliers en prévision d'un assouplissement des sanctions américaines

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une chasse mondiale à de nouveaux approvisionnements en pétrole, en particulier le pétrole lourd produit par le Venezuela. Une réunion de haut niveau entre des responsables américains et vénézuéliens à Caracas ce mois-ci a ouvert la porte à des discussions sur les sanctions imposées à PDVSA en 2019, qui ont ensuite été renforcées par l'ancien président américain Donald Trump dans le cadre de sa campagne de "pression maximale" pour évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Les sanctions de l'administration Trump en 2020 ont conduit à une coupe totale des autorisations d'exportation couvrant la plupart des entreprises énergétiques étrangères en production conjointe avec PDVSA. Cette suspension a laissé des entreprises, dont Chevron Corp, Eni SpA et Repsol SA, avec des milliards de dollars de dividendes et de dettes impayés qui avaient été réglés par des cargaisons de pétrole vénézuélien.

Des cadres de la branche maritime de PDVSA, PDV Marina, et de la division Commerce et approvisionnement de la société ont récemment rencontré plusieurs entreprises proposant des pétroliers. Toutes étaient disposées à prendre du brut vénézuélien ou des produits raffinés comme paiement pour les navires, selon le document et les sources qui ont parlé sous couvert d'anonymat.

"La flotte de pétroliers de PDVSA est trop courte pour toute augmentation de la production de pétrole pour le raffinage national ou les exportations", a déclaré l'une des sources.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

UNE FLOTTE DÉLABRÉE

La flotte vieillissante de PDVSA, composée d'environ 30 pétroliers en propriété, a été forcée de rester pour la plupart dans les eaux vénézuéliennes après un sous-investissement et un manque de réparations pendant plus d'une décennie, selon les données et les sources de Refinitiv Eikon.

Les exportations de pétrole brut et de pétrole du pays ont dégringolé sous les sanctions américaines, à environ 650 000 barils par jour (bpj) l'année dernière, contre plus de 1,5 million bpj en 2018.

Les sanctions américaines empêchant PDVSA de renouveler l'assurance et la classification de ses navires, qui certifie qu'ils sont en état de naviguer, ont réduit ces dernières années la capacité de l'entreprise à utiliser les navires pour les exportations, ce qui l'a amenée à s'appuyer largement sur un groupe de pétroliers tiers qui soulèvent souvent le brut dans les ports vénézuéliens, ont montré des sources et des documents de la société d'État.

Dans l'une des propositions vues par Reuters, une société dont le nom a été expurgé du document, proposait cinq pétroliers Aframax, chacun ayant la capacité de transporter jusqu'à 700 000 barils de pétrole, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.

Il demandait à PDVSA de payer entre 22 500 et 35 000 dollars par jour pendant un maximum de 12 mois pour louer chaque navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement à temps. Ces navires seraient progressivement remplacés par de nouveaux après la première année, le paiement des nouveaux pétroliers étant assuré par quatre millions de barils de fuel vénézuélien d'une valeur de 300 millions de dollars, selon la proposition.

Cette société a également proposé de brouiller la propriété de PDVSA sur les nouveaux pétroliers par une chaîne d'intermédiaires, ce qui réduirait le risque de rétentions ou de saisies par les États-Unis si les sanctions restaient en vigueur.

En 2020, PDVSA a proposé de transporter son propre pétrole, en intégrant les coûts dans les contrats d'approvisionnement en brut pour aider les clients qui avaient du mal à louer des navires en raison des sanctions américaines, mais les contrats ont été de courte durée en raison du manque de navires vénézuéliens en nombre suffisant.

Cette année-là, la société a également perdu trois des quatre très gros transporteurs de brut qu'elle avait achetés à la Chine en raison de litiges de paiement. Plus tôt cette année, PDVSA a dû envoyer un équipage pour sauver le dernier, qui était en détresse depuis des semaines en Asie.

Entre 2019 et 2020, Washington a inscrit sur une liste noire les propriétaires et exploitants de navires qui transportaient du pétrole vénézuélien, mais l'année dernière, elle n'a pas appliqué de sanctions maritimes similaires. Pourtant, de nombreuses sociétés de transport maritime continuent d'éviter les eaux vénézuéliennes en raison des mesures américaines, ce qui oblige à des réductions de prix importantes sur le pétrole du pays sud-américain.