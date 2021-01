L'italien Eni acquiert 100% de l'espagnol Aldro Energia

Milan (awp/afp) - Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé lundi son entrée sur le marché ibérique de l'énergie, avec l'acquisition de 100% du distributeur de gaz et électricité espagnol Aldro Energia.

Un accord en ce sens a été signé par la filiale de distribution de gaz et électricité du groupe italien, Eni gas e luce, et le groupe espagnol d'énergie et de télécommunications Pitma, propriétaire d'Aldro Energia.

"Cette acquisition permet à Eni gas e luce d'étendre sa présence sur le marché européen, qui sera au centre de la stratégie de développement de ses activités", a commenté son PDG, Alberto Chiarini, cité dans un communiqué.

Le montant de la transaction, qui doit être encore approuvée par les autorités de la concurrence, n'a pas été divulgué.

La filiale d'Eni s'est fixé comme objectif d'accroître son portefeuille pour atteindre 11 millions de clients en 2023, a-t-il ajouté.

Aldro Energia, basé à Torrelavega dans le nord de l'Espagne, fournit de l'énergie à 250.000 clients principalement en Espagne et au Portugal, et est spécialisé dans le segment des petites et moyennes entreprises.

A travers ses filiales, Eni gas e luce est déjà présent sur plusieurs marchés européens, dont la France avec Eni Gas & Power France, la Grèce avec Zenith et la Slovénie avec Adriaplin.

afp/rp