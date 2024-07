(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance de jeudi en hausse après que la Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés mais a ouvert la porte à d'éventuelles réductions en septembre.

Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et des dépôts auprès de la banque centrale resteront donc inchangés à 4,25 %, 4,50 % et 3,75 % respectivement.

Les informations reçues soutiennent largement l'évaluation précédente du Conseil des gouverneurs concernant les perspectives d'inflation à moyen terme, a expliqué le conseil d'administration de la banque centrale dans un communiqué.

Le FTSE Mib a clôturé jeudi en hausse de 0,4 % à 34 529,13, le Mid-Cap a augmenté de 0,5 % à 48 738,17, le Small-Cap a augmenté de 0,2 % à 29 433,27, et l'Italie Growth a augmenté de 0,3 % à 8 100,04.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,4 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,6 % et le DAX 40 de Francfort a cédé 0,1 %.

Sur le Mib, une bonne séance pour Eni, qui a augmenté de 1,1 % à 14,29 euros par action. Il convient de noter que la société et l'entreprise publique kazakhe KazMunayGas - KMG ont annoncé mardi le début de la construction d'une centrale électrique hybride renouvelable-gaz de 250 MW à Zhanaozen, dans la région de Mangystau au Kazakhstan.

Iveco, qui a augmenté de 5,8 pour cent pour atteindre 11,9250 euros par action, a repris des couleurs après deux sessions baissières et s'est positionné en tête de la liste des valeurs sûres.

Les ventes de Stellantis - en hausse de 1,9 % - ont légèrement augmenté en juin en Europe, sous-performant le marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 4,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre près de 1,1 million d'unités. Selon les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le géant fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a augmenté ses ventes de 0,4 % en glissement annuel, mais sa part de marché est tombée à 17,3 % en juin, contre 18 % un an plus tôt.

Banco BPM - en hausse de 0,6% - a annoncé mercredi les résultats finaux de l'offre de rachat de son obligation perpétuelle de 400,0 millions d'euros. À l'échéance de l'offre, le montant nominal total des titres existants s'élevait à 179,5 millions d'euros et Banco BPM a effectué le rachat en même temps que l'émission d'une nouvelle obligation perpétuelle Additional Tier 1 à taux fixe réinitialisé, libellée en euros et d'un montant de 400,0 millions d'euros.

Nexi a augmenté de 0,1 % pour atteindre 5,88 euros par action. Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 6,50 EUR, contre 5,80 EUR, avec une recommandation "conserver".

BPER Banca a augmenté de 0,5 pour cent après que le conseil d'administration ait annoncé la nomination de Simone Marcucci en tant que directeur financier de la banque, à compter du 19 juillet.

M. Marcucci remplace Gian Luca Santi, l'actuel directeur financier et directeur général adjoint.

Intesa Sanpaolo a augmenté de 0,5 % et Acea de 1,8 % après avoir signé le premier accord national pour la sauvegarde et la gestion durable de l'eau dans les processus de production des entreprises, également en relation avec les mesures du Plan national de récupération et de résilience, qui prévoit l'allocation d'environ 4,4 milliards d'euros pour protéger les ressources hydriques.

Prysmian, qui fait partie des quelques valeurs baissières, a plutôt abandonné 1,6 % à 60,70 euros par action. Beremberg a relevé son objectif de cours sur le titre à 75,00 euros contre 63,00 euros par action.

Du côté des valeurs moyennes, Webuild est en hausse de 6,5% à 2,30 euros par action, après avoir chuté de 1,5% la veille.

Pour Fincantieri, d'autre part, la hausse a été de 4,3%, dans sa troisième session haussière d'affilée, portant l'augmentation depuis le début de l'année à plus de 21%. Fincantieri et Hera - en hausse de 1,6% sur le Mib - ont annoncé jeudi qu'ils avaient signé un protocole d'accord pour lancer un partenariat visant à optimiser la gestion du cycle des déchets et à créer de la valeur sur les chantiers navals de Fincantieri dans toute l'Italie, conformément aux principes et aux objectifs de l'économie circulaire.

L'accord prévoit la création d'une nouvelle société - détenue par Fincantieri et le groupe Hera, par l'intermédiaire de ses filiales Herambiente Servizi Industriali et ACR di Reggiani Albertino, qui fait partie du groupe Herambiente - chargée de mettre en œuvre un système intégré et efficace de gestion des déchets dans les chantiers navals de Fincantieri, en commençant par le site de Monfalcone, identifié comme la première zone d'intervention pour la mise en œuvre du projet. La nouvelle société sera également chargée de la gestion opérationnelle de l'usine, de la gestion de l'élimination des déchets et de la valorisation des résidus et des déchets récupérables.

En queue de peloton, Moltiply Group perd 2,1% à 36,60 euros, mais reste presque en ligne avec son VWAP 30 jours à 35,85 euros.

Du côté des petites capitalisations, Giglio Group - en hausse de 23% - a annoncé le lancement d'OMNIA mercredi. La nouvelle plateforme technologique avancée, basée sur l'intelligence artificielle, représente la fusion innovante et l'évolution des deux plateformes propriétaires de Giglio Group, Flex et Nimbus, et offre une approche intégrée de bout en bout pour gérer à la fois le processus d'achat physique et en ligne, de la phase de commande initiale à la livraison finale.

De bons achats ont également été réalisés sur Fiera Milano, en hausse de 1,7%, dans sa troisième séance haussière consécutive. Le titre a augmenté sa capitalisation boursière de près de 49% depuis le début de l'année 2024.

Sur l'Italie Croissance, EdiliziAcrobatica - en hausse de 10% - a indiqué jeudi que le nombre de contrats signés au premier semestre a augmenté de 40% à 16 107 contre 11 500 à la même période de 2023. Le nombre de clients a également augmenté de près de 59% par rapport au 30 juin 2023.

Askoll Eva a clôturé en hausse de 4,1 % après deux séances dans le rouge. Le titre, sur la plateforme MarketScreener, a un objectif de cours de 0,28 EUR, ce qui le rend sous-évalué d'environ 28%.

Circle - stable à 7,82 euros - a annoncé jeudi que Magellan Circle Italia, qui fait partie du groupe Circle et qui est un cabinet de conseil de premier plan dans les domaines du transport, de la mobilité, de la logistique, de l'environnement et de l'économie circulaire, a signé un contrat de deux ans d'une valeur d'environ 140 000 euros avec un client du secteur portuaire pour la gestion technique et financière de six projets européens.

Prismi, également inchangée à 0,0702 euro, a déclaré - entre le 9 et le 15 juillet - avoir reçu des apports en capital de plus de 300 000 euros, dont 150 000 euros provenant de Tender Capital et le reste d'autres investisseurs qualifiés.

À New York, le Dow Jones est actuellement en baisse de 0,3 % à 41 073,76, le Nasdaq Composite est en baisse de 0,9 % à 17 832,37 et le S&P 500 est en baisse de 0,5 % à 5 560,91.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0912 USD contre 1,0930 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2978 USD contre 1,3007 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 84,62 USD le baril contre 84,83 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 464,02 USD l'once contre 2 470,984 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre avec l'indice GfK de la confiance des consommateurs britanniques, prévu à 0101 CEST, suivi de l'inflation japonaise, à 0130 CEST.

Au Royaume-Uni, les yeux sont également tournés vers les ventes au détail, attendues à 0800 CEST, en même temps que la publication des prix à la production en Allemagne.

À 1000 CEST, l'attention se portera sur les comptes courants de la zone euro et la balance commerciale espagnole. Toujours en provenance d'Espagne, à 12 heures CEST, sera publiée la confiance des consommateurs.

Aux États-Unis, à 19 heures, les données de Baker Hughes sur les installations minières seront à l'honneur.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.