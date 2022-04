Les exportations de pétrole vénézuéliennes de mars chutent en raison des difficultés rencontrées avec les cargaisons retournées.

Une réunion de haut niveau entre des responsables américains et vénézuéliens à Caracas début mars a ouvert les portes à des discussions sur un éventuel allègement des sanctions imposées par Washington à l'industrie pétrolière du membre de l'OPEP depuis 2019.

Cette perspective fait que la société pétrolière publique Petroleos de Venezuela (PDVSA) et certaines entreprises étrangères prennent des mesures en prévision d'une augmentation des exportations de pétrole.

Mais les données sur les exportations ont montré que PDVSA est toujours entravée par des années de mauvaise gestion et un manque d'entretien de base des infrastructures clés pour la production, la valorisation, le raffinage, le stockage et l'exportation du pétrole.

En mars, l'entreprise publique et ses coentreprises ont expédié en moyenne 644 419 barils par jour (bpj) de brut et de produits raffinés dans 23 cargaisons, principalement vers l'Asie, soit un peu moins que le mois précédent et moins que le même mois de 2021, selon des documents internes de PDVSA et des données de Refinitiv Eikon.

Au moins une cargaison de fioul diluant provenant de la coentreprise de production Petropiar a été renvoyée à PDVSA après que le client l'ait signalée comme étant "hors spécifications", selon un document interne de la société d'État. Une autre cargaison avait été retournée en février pour des raisons similaires.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui y sont liées, qui remanient les flux pétroliers mondiaux, ont fait naître l'espoir d'un retour de la production vénézuélienne sur ses marchés traditionnels, en particulier les États-Unis, après trois ans de suspension en raison de leurs sanctions contre PDVSA.

La compagnie vénézuélienne a entamé des pourparlers pour acheter et louer des pétroliers afin d'agrandir sa flotte, tandis que des entreprises étrangères, dont Chevron Corp, Eni et Repsol, ont fait pression pour obtenir des licences d'exploitation et des autorisations pour prendre du pétrole vénézuélien si les sanctions américaines s'assouplissent.

La baisse de la production de brut a permis à la compagnie en mars de vider une partie des stocks accumulés, selon les données. Les données de février ont été abaissées pour refléter une cargaison qui avait été chargée mais n'avait pas pris la mer ce mois-là.

PDVSA a également continué à tenter de redémarrer son usine de valorisation du brut Petromongas, qui est essentielle pour convertir son brut lourd en qualités exportables, mais à la fin du mois, elle était toujours hors service, selon les documents.