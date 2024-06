(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont orientés à la hausse ce jeudi, les investisseurs évaluant les perspectives économiques, d'inflation et de taux d'intérêt au niveau mondial.

En Europe, les traders analyseront les données sur la confiance des consommateurs et des entreprises en Italie, les ventes au détail en Espagne et le dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre. Jeudi débutera également le sommet des dirigeants de l'UE en Belgique pour la nomination des postes à responsabilité, tels que la Commission européenne, le Conseil européen et le haut représentant pour la politique étrangère.

Le yen a de nouveau légèrement baissé jeudi après avoir atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans face au dollar, mettant les investisseurs en alerte quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises, alors que les données sur l'inflation américaine sont attendues et pourraient déclencher un nouvel accès de volatilité.

Le yen est tombé à 160,87 yens contre le dollar mercredi soir, son niveau le plus bas depuis 1986, alors que les rendements du Trésor américain ont grimpé en flèche.

Selon les analystes, les traders pourraient continuer à faire pression pour voir jusqu'où le gouvernement va agir : certains ont dit que l'objectif est JPY165, tandis que d'autres ont averti que le cross pourrait atteindre JPY170.

Ainsi, le FTSE Mib - après avoir clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 33 541,98 hier soir - est maintenant en hausse de 72,50 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 10,10 points, le DAX 40 de Francfort de 13,80 points et le CAC 40 de Paris de 21,20 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a perdu 0,9 % à 46 880,85, le Small-Cap a cédé 0,9 % à 28 650,89, tandis que l'Italie Growth a cédé 0,1 % à 8 119,81.

Sur le Mib, parmi les quelques performances haussières de la nuit dernière, on trouve Saipem, qui a augmenté de 2,4 pour cent à 2,29 euros par action sur sa cinquième bougie haussière consécutive. Jefferies a relevé son objectif de cours à 3,00 euros contre 2,75 euros avec une recommandation d'achat.

BPER Banca a également connu une bonne séance, en hausse de 1,1 pour cent par rapport à la baisse de la veille.

Eni - dans le vert fractionné à 14,24 euros - a annoncé mercredi l'achat de 2,8 millions d'actions entre le 17 et le 21 juin, à un prix moyen pondéré de 13,8543 euros par action et pour une valeur totale de 38,3 millions d'euros. Suite à ces achats, Eni détient 100,5 millions d'actions propres, soit 3,1% du capital social.

Pirelli - dans le rouge de 0,2% - a annoncé mardi qu'il avait achevé le placement d'une obligation liée au développement durable auprès d'investisseurs institutionnels internationaux pour un montant nominal total de 600 millions d'euros. L'émission a été placée auprès de plus de 210 investisseurs internationaux et la demande a été plus de 4,6 fois supérieure à l'offre, qui s'élevait à environ 2,8 milliards d'euros.

Banca Monte dei Paschi, en revanche, a chuté de 2,2 %, après une baisse de 1,8 % la veille de l'événement, avec un nouveau prix de 4,46 EUR par action.

Dans le segment des valeurs moyennes, d'Amico International a gagné 8,2 % à 7,12 euros par action après une baisse de 1,2 % la veille.

Fincantieri a également bénéficié d'un coup de pouce, faisant progresser le cours de 4,3%, rebondissant après la perte de 9,3% enregistrée mardi à la clôture.

Tinexta, parmi les notes négatives, a laissé 2,3% sur le parterre, après la perte de 2,7% qu'il a clôturé la veille.

Danieli & C a abandonné 2,9%, suivant la bougie baissière de la veille avec une perte de 1,4%.

Pour De' Longhi, d'autre part, la perte a été de 5,3%, après le rouge de 4,6% de la veille.

Du côté des petites capitalisations, une bonne séance pour Digital Bros, qui a augmenté de 5,4% à 9,11 euros par action, après une perte de 2,7% lors de la séance précédente.

Landi Renzo, d'autre part, a augmenté de 2,2% à EUR 0,2790 par action, après une perte de 1,1% le jour précédent.

FNM - en baisse de 0,7% - a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de 2,1 millions d'actions ordinaires de Nordcom Spa au groupe TIM. Ces actions, correspondant à 42% du capital social, font de FNM l'unique actionnaire de Nordcom, portant sa participation à 100%.

Bialetti Industrie est en queue de peloton, perdant 4,5%, après deux séances clôturées par une bougie haussière.

Parmi les PME, TrenDevice a progressé de plus de 11 %, suivant la hausse de la veille, bien que plus modeste (1,6 %).

Bellini Nautica - en hausse de 1,3% - a annoncé mercredi avoir élaboré un nouveau plan d'affaires pour 2024-2027 afin de prendre en compte le démarrage de la ligne d'activité dirigée par Bellini Yacht, destinée à la production et à la vente de bateaux entre 36 et 66 pieds. Dans le détail, les revenus sont attendus à 19,4-21,5 millions d'euros en 2024, 31,7-35,1 millions d'euros en 2025, 40,9-47,1 millions d'euros en 2026 et 49,7-60,7 millions d'euros en 2027.

Racing Force - en hausse de 6,4 % - a annoncé mercredi que l'augmentation de capital de 7,5 millions d'euros lancée hier par construction accélérée d'un livre d'ordres a été entièrement souscrite au prix de 4,43 euros par action. Plus précisément, Axon Partners Group Investment a souscrit 5 millions d'euros, tandis que Bahrain Mumtalakat Holding. BSC a souscrit 2 millions d'EUR. Tous deux ont pris des engagements de blocage avec la société pour une durée de 180 jours.

Après l'aucap, SAYE restera le principal actionnaire de Racing Force, avec une participation de 49,5 %. Le nouveau capital de la société est de 2,74 millions d'euros, divisé en 27,4 millions d'actions ordinaires.

Parmi les nombreux porteurs, Sicily by Car, en revanche, a cédé 9,2 %, après une baisse de 1,4 % à la veille de l'événement.

Pozzi Milano a chuté de 4,9 pour cent à 0,5460 EUR, après un gain de 9,6 pour cent lors de la session précédente.

À New York, le Dow Jones a clôturé juste au-dessus du pair, le Nasdaq a progressé de 0,5 pour cent et le S&P a gagné 0,2 pour cent.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a baissé de 1 %, le Shanghai Composite de 0,8 % et le Hang Seng de 2 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0695 USD contre 1,0681 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2639 USD contre 1,2621 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 85,21 USD le baril contre 84,58 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 299,07 USD l'once contre 2 299,26 USD mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend l'Istat à 1000 CEST, le niveau de confiance des entreprises et des consommateurs, tandis qu'à 1100 CEST, ce sera le tour de l'IPP.

De la zone euro, à 1100 CEST, le sentiment industriel et de consommation est à venir, suivi dix minutes plus tard par une vente aux enchères de BTP à 5 et 10 ans.

Aux États-Unis, à 14h30 CEST, l'indice PCE et l'estimation du PIB du premier trimestre seront publiés, ainsi que la balance commerciale et les demandes initiales d'allocations de chômage.

À 1730 CEST, également des États-Unis, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 4, 8 et 7 ans est prévue.

Parmi les sociétés cotées à la Bourse italienne, aucun événement n'est prévu.

