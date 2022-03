Morgan Stanley relève sa recommandation sur BP et abaisse son avis sur Eni

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Morgan Stanley relève sa recommandation sur BP de "pondération en ligne" à "surpondérer" et abaisse son avis sur l'italien Eni de "surpondération" à "pondération en ligne". BP était auparavant freiné par ses prévisions de baisse de la production de pétrole et de gaz, sa stratégie de transition énergétique "diversifiée" et son exposition à la Russie, mais le groupe a fait des progrès, "ce qui nous laisse une action dont la capacité de distribution est sous-valorisée", indiquent les analystes, dont Martjin Rats. En ce qui concerne Eni, la sensibilité relativement élevée de ses résultats aux prix du pétrole et du gaz, ainsi que son projet de scission de "Plenitude", se reflètent désormais dans le cours du titre. Morgan Stanley relève son objectif de cours pour BP et Royal Dutch Shell de 5% et revoit son objectif de cours pour Equinor en hausse de 4%. La banque réduit en revanche son objectif de cours pour TotalEnergies de 5% et abaisse celui d'Eni de 6%.

March 23, 2022 09:59 ET (13:59 GMT)