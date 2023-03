Piazza Affari en baisse ; les banques touchées par la Mib

(Alliance News) - Les bourses européennes ont clôturé en demi-teinte jeudi, au terme de 24 heures marquées par les décisions des banques centrales qui, à commencer par la Fed hier soir, ont annoncé le relèvement de leurs taux directeurs. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a relevé, comme attendu par le marché, ses taux de 25 points de base ; la Banque d'Angleterre a fait de même aujourd'hui tandis que la Banque nationale suisse a opté pour une hausse de 50 points.

"Les marchés européens ont récupéré la plupart de leurs pertes, tandis que les États-Unis ont retrouvé de la vigueur. Il semble que la Fed ait été capable de faire entendre la bonne note après tout", a commenté Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés sur la plateforme de trading en ligne IG.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 26 482,21, contrairement aux autres valeurs. Le Mid-Cap a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 42 949,26, le Small-Cap a terminé en hausse de 0,3 pour cent à 30 041,31 tandis que l'Italy Growth a gagné 0,7 pour cent à 9 354,31.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le rouge (0,9 %), le CAC 40 de Paris a gagné 0,1 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a clôturé légèrement dans le rouge.

Sur le front macroéconomique, la Commission européenne a rapporté jeudi que l'indicateur de confiance des consommateurs de la zone euro a baissé de 0,1 point à moins 19,2 en mars 2023, en dessous des attentes du marché de moins 18,3, selon les estimations préliminaires publiées par la Commission européenne jeudi.

Le sentiment a légèrement changé car les consommateurs surveillent l'inflation, les taux d'intérêt et les récentes turbulences bancaires.

Sur la liste principale baissière de Piazza Affari, les grandes banques et les valeurs pétrolières continuent de souffrir. Saipem est en queue de peloton avec une chute de 3,4 pour cent, Tenaris est en baisse de 2,3 pour cent et Eni est dans le rouge de 0,2 pour cent.

Banco BPM est en baisse de 3,0 %, tandis que Nexi, BPER Banca, UniCredit, Banca Mediolanum, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, FinecoBank et Banca Monte dei Paschi di Siena sont tous en baisse de 2,0 % à 1,0 %.

A l'autre bout du marché, Inwit est en hausse de 5,2%, suivi par Terna, en hausse de 2,7%, et Snam, en hausse de 1,8%.

Sur le marché des valeurs moyennes, Industrie De Nora a chuté de 4,8 % et a été le plus mauvais titre de la liste. Le Conseil a approuvé le rapport financier annuel consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se termine par un bénéfice net du groupe de 89,7 millions d'euros, en hausse de 35 % par rapport à 66,4 millions d'euros en 2021.

Le conseil a proposé la distribution d'un dividende de 0,12 EUR par action.

Iren - dans le vert par 2,2 % - a fait savoir jeudi que le conseil, en plus des résultats financiers de 2022, a également approuvé une mise à jour du plan industriel jusqu'en 2030, avec lequel la société "confirme la vision stratégique" mais "renforce les investissements", qui s'élèveront à 10,5 milliards d'euros au cours des huit prochaines années, en hausse de 200 millions d'euros par rapport au plan 2021-2030.

La société a terminé l'année 2022 avec un bénéfice net de 226 millions d'euros, en baisse de 25 % par rapport aux 303 millions d'euros de l'année précédente.

Salcef Group et Mondadori sont en tête, progressant respectivement de 5,6 % et 3,7 %.

Dans le segment des petites capitalisations, Beghelli a progressé de 9,2 %.

Immsi s'est bien comportée, clôturant dans le vert de 4,4% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec "les meilleurs résultats jamais enregistrés, établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs", comme l'indique la note officielle. Au 31 décembre 2022, la société a enregistré un bénéfice net de 63,9 millions d'euros, contre 35,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 3,9 centimes d'euros par action, contre 3 centimes d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % pour atteindre 2,12 milliards d'EUR, contre 1,70 milliard d'EUR en 2021, ce qui constitue un record historique pour la société.

Le conseil d'administration de Seri Industrial - qui a clôturé en baisse de 5,4 pour cent, ce qui la place en queue de peloton - a examiné et approuvé le projet de budget opérationnel pour 2022, au cours duquel la société a enregistré une perte de 4,4 millions d'euros, contre 462 000 euros l'année précédente.

Le revenu total s'est élevé à 204,1 millions d'euros, contre 177,1 millions d'euros l'année précédente, en raison de l'augmentation des volumes de vente dans certains segments d'activité et de la hausse des prix moyens.

Compagnia Immobiliare Azionaria - l'action est parmi les moins performantes, dans le rouge de 2,4 pour cent - a déclaré qu'elle a clôturé 2022 avec une perte nette de 837 000 EUR, divisée par deux par rapport à la perte négative de 1,5 million EUR en 2021.

Les revenus des ventes se sont élevés à 378 000 euros, contre 285 000 euros l'année précédente, tandis que les autres revenus ont chuté à 37 000 euros, contre 51 000 euros, pour un chiffre total passant à 415 000 euros, contre 336 000 euros l'année précédente.

Class Editori, en revanche, a progressé de 2,9 % après avoir annoncé qu'elle avait renoué avec les bénéfices en 2022 et que ses revenus avaient augmenté, malgré la baisse du marché publicitaire au second semestre.

Le bénéfice net est revenu à 17,3 millions d'euros après une perte de 13,0 millions d'euros un an plus tôt, et le bénéfice avant impôt s'est élevé à 22,8 millions d'euros, contre une perte avant impôt de 13,3 millions d'euros un an plus tôt.

L'action RCS MediaGroup a clôturé dans le vert de 1,9 pour cent après que le conseil d'administration ait examiné et approuvé les résultats consolidés au 31 décembre 2022, qui se terminent avec un bénéfice net positif de 50,1 millions d'euros par rapport à 72,4 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires net consolidé s'élève à 845 millions d'euros et reste largement stable par rapport à 2021, à 846,2 millions d'euros. Les revenus numériques générés par le groupe en 2022 s'élèvent à environ 207 millions d'euros, contre 205 millions d'euros en 2021, soit 25 % du chiffre d'affaires total.

Parmi les PME, Giglio.com - stable à 3,18 EUR par action - a déclaré jeudi qu'il avait clôturé 2022 avec une perte nette réduite par rapport à l'année précédente, à 2,3 millions EUR contre 2,9 millions EUR l'année précédente.

La valeur marchande brute a augmenté à 57,5 millions d'euros, soit 38 %, contre 41,6 millions d'euros en 2021 ; le revenu des ventes et des services a augmenté à 51,1 millions d'euros, soit 35 %, contre 37,9 millions d'euros en 2021.

SolidWorld Group a clôturé dans le rouge de 0,3 % après avoir annoncé jeudi qu'il avait signé un accord commercial avec Oversonic Robotics, une société de logiciels basée à Brianza, en Italie, qui conçoit et construit des systèmes d'informatique cognitive, les appliquant notamment au domaine de la robotique humanoïde.

Grâce à cet accord, SolidWorld Group sera le fournisseur mondial officiel de RoBee, le premier robot humanoïde cognitif 100% Made in Italy, fabriqué par Oversonic. Grâce à ce partenariat, RoBee sera disponible sur un réseau de vente mondial et pourra être acheté par n'importe quelle entreprise dans le monde.

À New York, le Dow Jones gagne 1,2 %, le Nasdaq 2,1 % et le S&P 500 1,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0897 USD contre 1,0799 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre vaut 1,2326 USD contre 1,2239 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,64 USD contre 76,22 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 993,09 USD l'once contre 1 949,14 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 00h30 CET, l'indice général des prix à la consommation nationale est attendu au Japon.

À 0800 CET au Royaume-Uni, les ventes au détail seront publiées tandis qu'à 0900 CET, le PIB espagnol est attendu.

À 0915 CET, l'indice PMI des services et de l'industrie manufacturière en France sera publié. Les mêmes données seront publiées à 9h30 CET en Allemagne, à 1000 CET dans la zone euro et à 1030 CET au Royaume-Uni.

Dans l'après-midi, plusieurs macros sont prévues aux États-Unis, dont l'indice PMI des services et de l'industrie manufacturière à 1445 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de plusieurs entreprises sont attendus, dont Juventus Football Club, Maps, Mondo TV et NB Aurora Sicaf.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

