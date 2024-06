(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mercredi que sa filiale Plenitude Spa, par le biais de sa filiale Be Charge, et Merkur, le plus grand détaillant de bricolage de Slovénie, ont signé un partenariat stratégique pour l'installation de bornes de recharge innovantes pour véhicules électriques dans les centres commerciaux Merkur à travers la Slovénie.

L'accord prévoit l'installation, la construction et la gestion de 62 bornes de recharge rapide et ultrarapide technologiquement avancées dans tout le pays et vise à contribuer à la diffusion de l'infrastructure des véhicules électriques et à promouvoir une mobilité plus durable dans la région. Les premières bornes de recharge Plenitude, filiale d'Eni, seront disponibles dans 24 centres Merkur d'ici fin 2024 et l'ensemble du projet sera achevé début 2026.

Paolo Martini, directeur général de Be Charge et responsable de l'e-mobilité chez Plenitude, a déclaré : "Merkur est un partenaire clé dans l'expansion de notre infrastructure de recharge pour les véhicules électriques en Slovénie. Avec ce projet, nous entendons contribuer à une mobilité plus durable dans le pays en offrant aux conducteurs de véhicules électriques des solutions de recharge de pointe et un service de haute qualité.

"Nous sommes fiers de signer ce partenariat stratégique qui permettra à nos clients d'accéder facilement à une infrastructure de recharge fiable et rapide. Pour Merkur, la qualité du service et de la gestion des stations de recharge a été un facteur clé dans le choix de Plenitude comme partenaire", a déclaré Jure Kapetan, directeur général de Merkur trgovina doo.

Plenitude est présente en Slovénie sur le marché de détail de l'énergie à travers Adriaplin doo et dans le secteur de la mobilité électrique à travers sa filiale Be Charge.

L'action Eni est en hausse de 1,1 %, à 13,93 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

