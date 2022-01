Sixth Bourse Partners en pourparlers finaux pour acheter une participation dans l'unité de production d'électricité d'Eni - sources

La société d'investissement américaine Sixth Bourse Partners est devenue le principal soumissionnaire pour l'unité de production d'électricité du groupe énergétique italien Eni et est en pourparlers avancés pour acheter une participation minoritaire dans l'entreprise, ont déclaré trois sources à Reuters vendredi.

Eni, conseillé par JPMorgan, cherche à vendre une participation allant jusqu'à 49% dans Enipower dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'entreprise à 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), a déclaré l'une des sources familières avec la question.

La vente devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre, a précisé la source.

BlackRock a également étudié une offre pour cet actif, mais une source proche des discussions a déclaré que l'intérêt du fonds s'était refroidi.

Les entreprises ont toutes refusé de commenter.

Enipower, l'un des plus grands producteurs d'électricité d'Italie, exploite cinq centrales au gaz et une centrale de cogénération en Italie, pour une capacité totale de plus de 5 gigawatts.

Alors que les inquiétudes liées au changement climatique poussent les économies à s'orienter vers un avenir moins carboné, l'investissement dans les actifs liés aux combustibles fossiles est considéré par certains comme un pari plus risqué qu'auparavant.

Eni, qui s'est engagé à être neutre en carbone d'ici 2050, vend sa participation pour financer sa réorientation du pétrole et du gaz vers des activités plus propres.

Le groupe a fusionné ses activités de vente au détail et de production d'énergie renouvelable et prévoit de coter une partie de cette unité cette année dans ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse de l'année en Italie.

