Eni SpA : La résistance devrait casser 10/02/2023 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 14.3€ | Objectif : 16€ | Stop : 13.6€ | Potentiel : 11.89% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Eni SpA. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 16 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.



Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.



Le titre est valorisé sur 2022 à 0.5 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.



L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.



La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.



Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.



Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.



Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.



Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.



L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.



L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.



Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ENI SPA 7.96% 51 893

Données financières EUR USD CA 2022 121 Mrd 131 Mrd - Résultat net 2022 13 250 M 14 246 M - Dette nette 2022 12 673 M 13 625 M - PER 2022 3,67x Rendement 2022 6,13% Capitalisation 48 266 M 51 893 M - VE / CA 2022 0,50x VE / CA 2023 0,51x Nbr Employés 32 689 Flottant 68,1%

Prochain événement sur ENI SPA 23/02/23 Capital Markets Day - Année 2022

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 14,34 € Objectif de cours Moyen 17,07 € Ecart / Objectif Moyen 19,0%

Dirigeants et Administrateurs Claudio Descalzi COO-Exploration & Production Division Francesco Gattei Chief Financial Officer Lucia Calvosa Chairman Francesca Zarri Director-Technology, Research & Development Giuseppe Ricci Deputy Chief Operating Officer