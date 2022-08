Eni : Berenberg reste à achat, abaisse sa cible

Berenberg maintient sa recommandation 'achat' sur Eni, mais abaisse son objectif de cours de 17,5 à 16,5 euros, sur la base d'un multiple-cible 2024 EV/DACF inférieur de 4,2 fois (contre auparavant 4,5 fois) pour refléter le risque accru lié au gaz russe.



'Le deuxième trimestre a fortement battu les attentes pour Eni, avec des rachats d'actions plus élevés annoncés et des prévisions pour 2022 révisées à la hausse pour le raffinage, le marketing et les flux de trésorerie d'exploitation', souligne le broker.



Il ajuste ses estimations de résultats pour le groupe italien, remontant ses BPA de 23%/19%/4% pour les années 2022 à 2024 respectivement, 'en raison de résultats en aval nettement plus élevés attendus, ainsi que d'un portefeuille mondial de gaz plus solide'.



