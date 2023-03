Eni : accord-cadre autour de l'énergie de fusion avec CFS

Eni annonce avoir signé un accord-cadre de collaboration avec Commonwealth Fusion Systems (CFS), une spin-out du Massachusetts Institute of Technology (MIT), dans le but d'accélérer l'industrialisation de l'énergie de fusion.



Cet accord stratégique tirera parti de l'expérience mondiale d'ingénierie et de gestion de projet d'Eni dans une série de projets visant à soutenir CFS et le développement/déploiement de l'énergie de fusion à l'échelle industrielle.



Eni assure d'ailleurs avoir été 'la première entreprise énergétique à croire et à investir dans la fusion, une technologie qui pourrait apporter une contribution majeure à la transition énergétique une fois développée au niveau industriel'.



La première usine pilote d'énergie de fusioj est actuellement en construction et devrait être opérationnelle à partir de 2025, indique Eni.





