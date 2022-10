Eni : accord de recherche conjointe avec l'Université de Pise

Eni a annoncé ce weekend la signature d'un accord de recherche conjoint avec l''Université de Pise (Italie). Les deux partenaires consolident ainsi leur partenariat et vont s'intéresser à différents sujets d'intérêt commun.



Parmi les domaines communs de recherche, Eni évoque notamment la métallurgie, les liquides ioniques, la robotique aérienne et sous-marine, les biocarburants, les technologies de l'information ou encore les nouveaux additifs pour lubrifiants.



L'accord a été signé pour une durée de cinq ans et devrait permettre le développement de produits et procédés innovants en matière de transition énergétique et de décarbonation.



Eni travaille depuis plusieurs années avec le 'Ionic Liquids Group' de l'Université de Pise pour développer des solutions innovantes applicables dans divers domaines d'activité, notamment la séparation des gaz acides (H2S et CO2), l'extraction de la bio-huile de la masse d'algues, et le traitement du soufre.



La collaboration s'est également étendue au développement d'algorithmes avancés pour l'analyse du sous-sol et la synthèse de polymères, ajoute Eni.



