Eni annonce la première injection de biométhane dans le réseau AcegasApsAmga

(Alliance News) - Eni Spa, par le biais d'Enibioch4in, une société d'Eni Sustainable Mobility, a annoncé la première introduction de biométhane produit à partir d'effluents d'élevage, de matrices agricoles et de biomasses résiduelles du territoire dans le réseau de distribution d'AcegasApsAmga, une société du groupe Hera Spa.

L'usine Enibioch4in 'Quadruvium' de Codroipo, dans la province d'Udine, l'un des 22 actifs acquis par Eni en mars 2021, produit du biogaz pour générer de l'électricité depuis 2009. En 2022, Enibioch4in a commencé à travailler sur la conversion du processus pour la production de biométhane, qui a déjà commencé et qui augmentera progressivement jusqu'à 499 smc/heure de biométhane.

Le biométhane, plus durable en termes d'impact sur les émissions, une fois pleinement opérationnel, si on le compare à la consommation des transports, équivaudra à titre indicatif à la consommation annuelle d'environ 5 000 voitures et à la réduction conséquente des émissions de CO2, sur l'ensemble du cycle de production, jusqu'à environ 67% par rapport à la quantité équivalente de méthane fossile. Il s'agit de la première installation de biométhane connectée à un réseau de distribution de gaz dans le Frioul-Vénétie Julienne.

"Le biométhane est un élément stratégique pour la transition énergétique", a déclaré Stefano Ballista, PDG d'Eni Sustainable Mobility, "et le démarrage de la production et de l'alimentation du réseau donne un nouvel élément important de concrétisation au parcours d'Eni vers la réduction complète des émissions des processus et produits industriels d'ici 2050. La conversion de l'usine de Codroipo au biométhane est également un exemple vertueux d'une économie circulaire qui privilégie non seulement l'utilisation de matières premières et de déchets agricoles, mais aussi l'utilisation d'une infrastructure existante".

"Nous sommes désormais en mesure de fournir à nos clients du biométhane généré par la digestion anaérobie de substances organiques, facilement disponible et sans kilométrage. Dans le Frioul-Vénétie Julienne, le processus d'autorisation est en cours pour la conversion de trois autres usines Enibioch4in entre les provinces d'Udine et de Gorizia qui, avec celle de Codroipo, produiront plus de 10 millions de smc par an de biométhane lorsqu'elles seront pleinement opérationnelles".

"Il s'agit du premier raccordement de biométhane relié à un réseau de distribution dans le Frioul-Vénétie Julienne. C'est la confirmation de notre engagement constant pour le développement d'un réseau intelligent et flexible, capable de gérer les flux provenant de sources d'énergie renouvelables, et de notre contribution active et dynamique à la décarbonisation, a expliqué Giovanni Piccoli, directeur des réseaux d'AcegasApsAmga. Utiliser du méthane non fossile signifie contribuer à atteindre les objectifs de durabilité environnementale de l'Agenda 2030 de l'ONU et promouvoir un modèle concret d'économie circulaire grâce à l'intégration des secteurs de l'agriculture et de l'élevage du territoire à la chaîne énergétique".

L'action d'Eni est en baisse de 0,7 % à 14,26 euros par action.

